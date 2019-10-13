國際財經

市場對美國經濟可能很快陷入衰退的看法存在分歧。有經濟師指出，學者普遍認為美國財政赤字急增的問題，不會對政府應對下一輪經濟衰退構成大礙。

Peterson Institute for International Economics學者Karen Dynan指出，對於美國可能很快陷入衰退的說法，經濟學者之間近期有廣泛討論，也有不同看法，但有一點可以肯定的是，日益龐大的國債與財政赤字不大可能成為衰退的關注焦點。

Dynan曾經在聯邦儲備局與財政部工作。他指出，如果美國經濟很快陷入衰退，屆時華府的財政赤字可能達到1.7萬億美元，較上一次陷入衰退時、即2009年的財赤倍增，但政府仍然有財政彈性可應對衰退衝擊。

歐洲智庫組織Bruegel高級學者Jean Pisani-Ferry表示，日本國債已升至相當於兩倍國內生產總值，而歐洲國家債務普遍沉重，令到市場普遍覺得美國債務問題的風險相對不大。

另外，聯儲局前僱員、Macropolicy Perspectives consultants創辦人Julia Coronado相信，人口老化致使美國基準利率可能長期低迷，加上通脹溫和，都使市場傾向相信，即使政府借貸增長加快、也不會出現財政危機。

Coronado認為，政治形勢也在推動美國財政赤字加速增長，信貸評級機構即使調低美國政府主權評級，國債孳息率也仍然偏向下滑，這個因素也令學者相信，財政赤字無礙政府應對衰退。