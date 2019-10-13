國際財經

美國股市本周踏入藍籌新一輪業績期，首批公布業績將是大型銀行。投資者預期，由於利率低迷，銀行股的業績表現可能較預期差，平均每股盈利或三年來首度錄得按年跌幅。

花旗、富國、摩根大通與高盛周二將公布業績，正式掀起第三季藍籌業績期序幕，美銀則在周三公布上季業績。

Refinitiv分析員David Aurelio表示，市場目前預期美國最大型銀行的第三季每股盈利將錄得1.2%的按年跌幅。如果最終成為事實，將是2016年第三季以來，美國大型銀行首次錄得每股盈利按年跌幅。

Keefe, Bruyette & Woods研究部董事Fred Cannon指出，美國大型銀行面對的市場環境極具挑戰性，因為淨息差處於相當惡劣水平，部分原因是受聯儲局7月與9月減息效應利淡，部分則受到較早時美國兩年期國庫券與10年期國庫券孳息率倒掛現象的影響。

有分析指出，雖然美國經濟整體保持平穩，銀行貸款業務仍有穩定增長，銀行股估值仍處於相對便宜水平，但股價走勢仍端視業績尤其是淨利息收益的表現。上月，花旗、富國與摩通的高層因應宏觀經濟表現而發出警告，降低銀行對全年業績的預測。

Manulife Investment Management基金經理Lisa Welch相信，本周公布業績的大型銀行高層將向投資者保證，他們有能力應對淨息差收窄的問題，以及盈利前景將保持平穩。

Welch認為，銀行業應對淨息差收窄的策略之一，是在存款利率方面做功夫，但將面對一定挑戰，因為借貸利率仍然處於下行。不過，相信利率下行也造就更多生意機遇，尤其是重做按揭業務。Cannon相信，隨着借貸業務的拓展，大型銀行包括美銀與富國仍是受惠者。

不過，Aberdeen Standard Investments基金經理Mike Cronin相信，美國整體經濟前景轉差，無力償債情況可能惡化，對銀行股不利。

Cannon則指，有銀行信貸部職員表示，信貸質素沒有變壞，但如果情況有變，銀行股的評估相應可能有變。他建議投資者不宜因業績期因素而追捧銀行股。

回顧美國銀行股表現，以標普金融分項指數計算，今年以來累計升14%，略低於標指的16.5%。不過，金融分項指數處於預期市盈率10.2倍水平，低於歷史平均值12.4倍及標指的16.4倍。

Welch指出，以估值而言，美國大型銀行股屬於便宜水平，但這是基於假設美國經濟不會陷入衰退。

Cronin認為，在未判斷美國經濟會否陷入衰退前，投資者宜對美國銀行股持審慎態度。