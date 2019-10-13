熱門：

今日 15:31 國際財經

南韓在中國進口市場漸失優勢

放大圖片

南韓貿易協會國際貿易研究院發表報告，指除存儲晶片和化粧品外，南韓產品在中國進口市場漸失競爭力。

韓聯社報道，研究院對2008至2018年中國中間品進口市場分析的結果顯示，化學和電器等中低級技術產品佔比分別減少3.8個百分點和6.3個百分點。相反，對半導體和無線通訊設備等高級技術產品的進口從15.8%升至21.1%。

從高級中間品進口國來看，南韓佔21.1%，遠高於日本、美國和德國，後三者分別佔6.8%、4.2%及1.8%。但除去存儲晶片，南韓的這一比例僅為9.7%，只比日本高出2.7個百分點。另外，中國對高附加值醫療用品和化學工業產品的進口每年呈雙位數增長，南韓在其中所佔的份額卻在日益減少。

目前，中國對產成品的進口正以中型轎車、化粧品等高檔消費品和精密儀器為主增加。對保健食品等高檔消費品的進口從10年前的14.7%升至21%。進口的南韓消費品中，化粧品佔比高達39.1%。此外，南韓在中國消費品進口總額中僅佔3.4%，與德國達12%、美國為11.4%、日本10%的差距不斷拉大。

分析認為，中國對半導體、螢幕製造設備等精密儀器的進口正在迅猛增長，相應領域的韓日競爭隨之加劇，而南韓產品技術含量不高，很有可能被競爭國取代。研究院方面指出，南韓應進一步提升技術和競爭力，實現出口項目多元化。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。