國際財經

南韓貿易協會國際貿易研究院發表報告，指除存儲晶片和化粧品外，南韓產品在中國進口市場漸失競爭力。

韓聯社報道，研究院對2008至2018年中國中間品進口市場分析的結果顯示，化學和電器等中低級技術產品佔比分別減少3.8個百分點和6.3個百分點。相反，對半導體和無線通訊設備等高級技術產品的進口從15.8%升至21.1%。

從高級中間品進口國來看，南韓佔21.1%，遠高於日本、美國和德國，後三者分別佔6.8%、4.2%及1.8%。但除去存儲晶片，南韓的這一比例僅為9.7%，只比日本高出2.7個百分點。另外，中國對高附加值醫療用品和化學工業產品的進口每年呈雙位數增長，南韓在其中所佔的份額卻在日益減少。

目前，中國對產成品的進口正以中型轎車、化粧品等高檔消費品和精密儀器為主增加。對保健食品等高檔消費品的進口從10年前的14.7%升至21%。進口的南韓消費品中，化粧品佔比高達39.1%。此外，南韓在中國消費品進口總額中僅佔3.4%，與德國達12%、美國為11.4%、日本10%的差距不斷拉大。

分析認為，中國對半導體、螢幕製造設備等精密儀器的進口正在迅猛增長，相應領域的韓日競爭隨之加劇，而南韓產品技術含量不高，很有可能被競爭國取代。研究院方面指出，南韓應進一步提升技術和競爭力，實現出口項目多元化。