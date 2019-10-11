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圖斯克:與英國達成脫歐協議可能性升溫



歐洲理事會主席圖斯克稱，歐盟與英國達成脫歐協議的可能性升溫；雙方周五繼續展開脫歐談判。

聯儲局每月購600億美元公債



美國聯邦儲備理事會表示，將開始每月購買約600億美元美國公債，以保持儲備餘額長期充足，最少將持續到明年第二季。

特朗普:美中已屆達成首階段貿易協議



中美結束本輪兩日貿易談判，美國總統特朗普在白宮接見中國國務院副總理劉鶴，表示兩國已達成首階段貿易協議，涉及知識產權、金融服務、農產品和滙率，華府取消原定本月15日起向中國貨加徵關稅。

道指收市漲319點 英鎊兩日飆4%



美股收市前，特朗普稱中美達成首階段貿協，刺激美股道指曾飆517點，收市回順升319點或1.21%，標指上揚1.09%，納指攀升1.34%，盤中曾漲2.07%。蘋果抽高逾2%創收市歷史新高，市值邁向逾1.04萬億美元，Facebook揚逾2%。高盛抽高逾2%，美銀和摩通進賬逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國密歇根大學10月消費信心指數初值攀至3個月新高96點，勝預期。9月進口價格按月升0.2%，出口價格跌0.2%。

￭ WeWork據報手頭現金下月底用罄，正向摩通洽商50億美元借貸額。

￭ 美滙指數尾段跌0.36%，報98.34；日圓兌美元下滑0.40%；英鎊兌美元曾彈逾2%，兩日累漲4%。歐羅兌美元升0.30%。

￭ 避險需求減少，紐約期金跌0.8%，每盎斯收報1488.7美元。

￭ 伊朗油輪遭兩枚導彈攻擊，刺激紐約期油收市升2.2%，布蘭特期油漲2.4%。

￭ 德國政府據報擬降明年經濟增長預測至1.1%，4月時預期1.5%。

￭ 英股收市升0.84%，德股和法股分別漲2.86%和 1.73%。

二手樓價指數七連跌 創25周新低



二手樓價指數連跌7周，反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數(CCL)最新報180.98點，按周跌0.69%，創25周新低。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26608點，較昨日恒指收市高水300點。

￭ ADR港股比例指數報26448點，較港收市高139點。

￭ 平安證券(00231)2供1股，集資淨額介乎1.24億至1.43億元。供股價較周五收市折讓27.54%。

￭ 一拖(00038)悉售旗下新疆裝備及洛陽西苑，作價共約3.57億元人民幣。