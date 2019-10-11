國際財經

美國聯邦貿易委員會(FTC)主席Joe Simons宣布，主理反壟斷調查的競爭局主管Bruce Hoffman下月離職，其副手Ian Conner將接替有關職位。

FTC與司法部近期成為美國政壇的關注焦點，因為兩個部門均負責調查科技巨擘有否違反壟斷法例。

有報道指，上任逾兩年的Hoffman是FTC成立科技執法單位的幕後推手。FTC專責調查Facebook、谷歌、亞馬遜等科技巨擘反壟斷事宜。

根據人力資源網站LinkedIn資料，Hoffman曾經在司法部反壟斷部門工作。