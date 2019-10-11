國際財經

美股收市前，總統特朗普在白宮與中國國務院副總理劉鶴會面，特朗普稱中美達成首階段貿易協議，華府同時取消原定本月中向中國貨加徵關稅的計劃，刺激美股三大指數周五承接上日升勢，道指曾飆517點，即市高位一度觸及27013點。歐洲股市亦錄得逾2%漲幅。美滙和日圓持續走低，英鎊則因英國脫歐談判趨樂觀曾彈升逾2%，兩日累漲4%。

科技股發威 蘋果創新高

道指周五高開近200點，早段及尾段都曾擴大至漲500點，收市回順仍升319點或1.21%，報26816點；標指上揚1.09%，收報2970點；納指攀升1.34%，收報8057點，盤中曾漲2.07%。科技龍頭股發威，蘋果抽高逾2%並創收市歷史新高237.64美元，市值邁向逾1.04萬億美元。Facebook都揚升逾2%，Netflix、亞馬遜和Google母公司Alphabet漲不足1%。美銀和摩根大通也進賬逾1%，高盛抽高逾2%。對貿易戰敏感的晶片股美光(Micron)和賽靈思(Xilinx)分別漲逾4%和3%。

歐洲股市後段也擴大升幅，Stoxx 600指數升2.3%；英股升0.84%，德股和法股分別高收2.86%和 1.73%。

中美一連兩天的第十三輪經貿談判於美國時間周五結束，特朗普於下午2時45分(本港時間周六凌晨2時45分)，在白宮與劉鶴會面。特朗普稱，在中美首階段協議正式簽署後，第二階段的談判也會隨即展開，可能還會有第三階段，他將與中國國家主席習近平舉行正式簽署儀式，可能會在智利舉行的亞太經合組織(OECD)會談期間簽署。

中美首階段協議涉多個領域

特朗普又稱，中美首階段貿易協議文本將於未來3周草擬。協議內容涉及知識產權、金融服務領域，中國也同意購買總值400億至500億美元的美國農產品。另外，中美亦就匯率和外匯問題達成一致。特朗普並不認為協議在未來數周內會破裂，但亦存在這個可能。

美國聯儲局宣布，將於下周二起每月購買600億美元短期國債，直至明年第二季，以保持銀行儲備餘額長期充足，但強調此舉僅為支持目前的利率政策得以有效實施，不代表貨幣政策立場有變。聯儲局同時稱，將延長其旨在疏通金融機構短期現金需求的隔夜回購操作，起碼至明年1月。

市場風險胃納升溫，令美滙指數三連跌，美市尾段跌0.36%，報98.34；日圓也下滑0.40%，至每美元兌108.40日圓。英鎊則受惠英國達成脫歐協議機會增加，一度漲2.12%，兌1.2707美元，兩日合共升逾4%，漲幅是逾10年最大。歐羅亦升0.30%，兌1.1038美元。

避險需求減少，紐約期金跌0.8%，每盎斯收報1488.7美元。伊朗油輪遭兩枚導彈攻擊，刺激紐約期油收市升2.2%，每桶報54.70美元；布蘭特期油亦漲2.4%，收報60.51美元。

新出爐的美國9月進口價格按月升0.2%，扭轉8月的0.5%跌幅；同月出口價格則按月跌0.2%，較預期的跌0.1%為多。美國密歇根大學10月消費信心指數初值攀至3個月新高的96點，按月升2.8，好過預期的92點。