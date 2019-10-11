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今日 04:22 國際財經

中美貿談傳好消息 國際油價本周升近4%

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中美兩國貿易談判傳出利好進展，加上伊朗油輪遇襲掀動地緣局勢趨向緊張，國際油價周五走高，本周累計升幅近4%。

紐約11月期油收市升1.15美元或2.2%，每桶報54.70美元，創下兩周高位；本周累計升3.6%。倫敦布蘭特12月期油收市升1.41美元或2.4%，每桶報60.51美元，本周累計升3.7%。

較早時有報道指中美將達成部分貿易協議，消息利好美國股市，資金流向較高風險投資產品包括商品市場，有利油價。

FXTM高級分析員Lukman Otunuga相信，除投機因素外，貿易談判有進展，使全球經濟疲弱的關注相應下降，原油需求前景可看高一線，是對油價有利的因素。他相信，紐約期油升至55美元將面對首個技術阻力區。

另外，外電報道稱有伊朗油輪遇襲。The Economist Intelligence Unit全球經濟師Cailin Birch表示，消息令到中東局勢再度緊張，油價的風險溢價相應提升。

其他消息方面，國際能源機構(IEA)周五發表月報，預期今明兩年全球原油每日需求增幅分別是100萬桶與120萬桶，同樣較前一月減少10萬桶，主要是反映歐洲、日本、印度、南韓及美國等國的原油需求疲弱情況。

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