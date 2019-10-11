國際財經

外電報道，北歐購併基金EQT洽購美國數據中心營運商EdgeConneX，涉及交易價值超過25億美元(198億港元)。

消息人士指出，雙方的蹉商不一定有正面結果，最終可能拉倒。EQT與持有EdgeConneX股權的Providence Equity Partners拒評上述消息。EdgeConneX未有回應傳媒相關查詢。

EdgeConneX創立於2009年，現時在北美管理逾40個數據中心，由包括私募基金Providence在內的一群投資者持有股權。EQT管理的資產逾400億歐羅。