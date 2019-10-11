熱門：

今日 02:14 國際財經

GM向罷工僱員發公開信 或增北美投資額

放大圖片

美國通用汽車(GM)工潮即將進入第4周，資方一直與聯合汽車工人工會(UAW)討論薪酬協議，周五出乎意料直接向僱員發出公開信，願意增加在美國工廠的投資額。

有評論指出，GM此舉反映其急於達成勞工協議，但勢必觸怒工會領袖，可能導致談判更加困難。

GM全球製造業主管Gerald Johnson向員工發出信件，表示雖然重視集體談判的傳統，但對談判缺乏進展感到氣餒，因此決定公開周一已向工會提交的部分新建議內容，以爭取僱員支持。

根據信件內容，GM願意增加在美國的投資額，但沒有提及金額。消息人士指出，GM提出的新額度，由70億美元增至90億美元。

GM又表明，員工將獲加薪及一次性花紅，以保留業界領先的健保福利，利潤分紅也會有所提升；臨時工有轉為正職的渠道及花紅。

UAW回應稱，GM旨在玩弄手段，令其誠信受到影響，更可能對談判造成新的障礙。

GM的4.8萬名工會成員在9月16日展開全國罷工。有估計，罷工已導致GM損失最少10億美元。

另外，評級機構穆迪指出，無論最終薪酬協議內容如何，GM必須保證其財務彈性，以有力發展電動車業務。穆迪認為，GM的員工成本已較同業高10億美元，新薪酬協議須確保有關差距不會擴大。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。