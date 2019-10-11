國際財經

美國通用汽車(GM)工潮即將進入第4周，資方一直與聯合汽車工人工會(UAW)討論薪酬協議，周五出乎意料直接向僱員發出公開信，願意增加在美國工廠的投資額。

有評論指出，GM此舉反映其急於達成勞工協議，但勢必觸怒工會領袖，可能導致談判更加困難。

GM全球製造業主管Gerald Johnson向員工發出信件，表示雖然重視集體談判的傳統，但對談判缺乏進展感到氣餒，因此決定公開周一已向工會提交的部分新建議內容，以爭取僱員支持。

根據信件內容，GM願意增加在美國的投資額，但沒有提及金額。消息人士指出，GM提出的新額度，由70億美元增至90億美元。

GM又表明，員工將獲加薪及一次性花紅，以保留業界領先的健保福利，利潤分紅也會有所提升；臨時工有轉為正職的渠道及花紅。

UAW回應稱，GM旨在玩弄手段，令其誠信受到影響，更可能對談判造成新的障礙。

GM的4.8萬名工會成員在9月16日展開全國罷工。有估計，罷工已導致GM損失最少10億美元。

另外，評級機構穆迪指出，無論最終薪酬協議內容如何，GM必須保證其財務彈性，以有力發展電動車業務。穆迪認為，GM的員工成本已較同業高10億美元，新薪酬協議須確保有關差距不會擴大。