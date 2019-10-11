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中美兩國代表在華盛頓舉行的貿易談判結束，標誌着為期兩天的談判已經結束。由國務院副總理劉鶴率領的中方代表團，已經離開美國貿易代表辦公室(USTR)總部大樓。

劉鶴將於本港時間凌晨2時半，到訪白宮會見美國總統特朗普。

特朗普稍早時在社交網站發文，表示美中貿談正朝着正面方向發展，感覺較以往的談判更好，期望會有重大事情發生。他又表示，本次的協議不用經過國會冗長及複雜的政治過程，當達成全面協議之後，他會代表國家簽署，過程快捷方便。

暫時未知中方代表團是否於周五當天離開華盛頓，並飛返北京。