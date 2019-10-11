國際財經

中美貿易談判可能取得成果，紓緩貿戰憂慮，加上美國消費者信心指數優於預期，帶動美股周五高開高走，道指踏入中段一度擴大升幅至約500點。

截至本港時間晚上約11時54分，道指報26916點，升419點或1.58%；稍早時即市高位暫見26996點，升幅達到499點。標普500指數現時報2983點，升45點或1.54%。納指報8086點，升135點或1.71%；稍早時即市高位暫見8111點，升幅達到2.02%。

個別股份方面，對貿易戰敏感的重型機械股Caterpillar股價暫飆4.52%，但波音只漲0.26%，因為聯合航空最新表示，須延長旗下波音737 MAX型號飛機的停飛時間至明年1月6日；金融股表現亦佳，高盛暫漲3.23%，摩根大通都抽升2.85%；晶片股英特爾攀高2.14%，蘋果都彈升1.89%。升幅最大的道指成分股暫時為陶氏，升幅達到5.59%，3M都上揚3.58%。

特朗普稱貿談「好事近」

中美兩國代表在華盛頓進行第二日貿易談判。美國總統特朗普在Twitter貼文表示，稍後將與中國國務院副總理劉鶴會晤，並稱與中國的貿易談判會議上有好事發生。有白宮官員稱，談判進展非常好，可能較預期更佳。

經濟數據方面，密歇根大學10月美國消費者信心指數初值為96，高於市場預期的92；期內，美國消費者現況指數初值為113.4，市場預期為107.5；美國消費者預期指數初值為84.8，市場預期為81.7。

美元續受壓，ICE美滙指數暫回落0.44%，報98.27；英鎊受脫歐談判或有進展的消息刺激，暫抽高1.91%，報1.2685美元；歐羅上行0.35%，報1.1043美元。避險貨幣日圓回吐0.51%，每美元暫報108.51日圓。

美國國庫券市場有沽壓，債券價格下滑，孳息率相應上升，10年期美債息暫回升8.29個基點，報1.755厘。

伊朗國家石油公司一艘運油輪，早上在沙地阿拉伯吉達港附近爆炸起火，消息推動油價造好，紐約期油暫漲1.21%，每桶報54.20美元。倫敦布蘭特期油都上漲1.37%，每桶報59.91美元。