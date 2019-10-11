國際財經

美國總統特朗普將與國務院副總理劉鶴會晤，市場憧憬中美高級別經貿磋商料有不俗進展，歐洲股市中段上揚，道期漲逾200點。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7203點，升17點或0.24%；德國DAX指數報12396點，升232點或1.91%；法國CAC 40指數報5633點，升64點或1.15%；意大利富時MIB指數報21978點，升221點或1.02%。

道指期貨暫報26731點，升247點。

中美貿易談判牽頭人周四在華盛頓舉行約7個小時的會談。美國總統特朗普表示，與中國進行非常良好的磋商，他將於周五美國東部時間下午2時45分在白宮與劉鶴會晤，形容是與中國談判的大日子。一位白宮官員亦稱，談判進展非常好，可能比預期更好。

外界憧憬，雙方有可能就滙率和版權保護等問題達成較低層次的初步成果協議。另外，中美第十三輪高級別經貿磋商前，中國進口商加大採購美國農產品力度，包括大豆及豬肉，被外界視為中方進一步釋出善意。

英國有望打破脫歐僵局，愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)與英國首相約翰遜會談後指出，會談非常好及有建設性。不過，歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)稱，早前已告訴約翰遜，除非英國今日提出可行的解決方案，否則他將宣布下周峰會時幾乎不可能達成協議。

油價急升，紐約原油期貨現時每桶報54.39美元，漲0.84美元或1.57%；倫敦布蘭特期油報59.93美元，漲0.83美元或1.4%。