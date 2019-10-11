國際財經 即巿股評

隨著英國脫歐限期10月31日逐步逼近，英國與歐盟的談判卻停滯不前，甚至互相指責對方推卸責任，拖累英鎊/美元自上周五(10月4日)起連續四日下跌，本周二及周三均曾輕微跌穿1.2200水平。

不過，英國首相約翰遜(Boris Johnson)及愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)在周四(10月10日)的會晤相當正面，瓦拉德卡指雙方均認為找到了一條通往潛在協議的途徑，相信有機會在10月底前達成脫歐協議。該樂觀言論推動英鎊/美元飆升逾250點（逾2%）至兩周新高1.2469，創下自3月13日以來最大單日漲幅。

周五(10月11日)英鎊/美元延續昨晚升勢，進一步突破1.2500至1.2543，刷新自9月20日以來的三周高位。若英國最終能避免硬脫歐並且如期在10月31日實現有序脫歐，英鎊/美元或有望重返1.2800甚至1.3000區域。但愛爾蘭邊境的通關問題仍面臨不少困難，未來英國和歐盟的談判是否順利仍充滿未知之數，後市英鎊走勢或會極為波動。

技術分析方面，英鎊/美元自10月以來數度下探1.2200關口（由9月3日低位1.1958至9月20日高位1.2582上升浪的61.8%斐波那契回吐水平）均企穩反彈，並於昨晚升穿下降通道頂部阻力1.2300水平，技術上有利於後市重展升浪。短期內匯價有望進一步攀升至1.2580-1.2600區域，若能順利突破1.2600關鍵阻力，可上望1.2800甚至1.3000重要關口。

交易策略方面，我們根據10月4日策略已於1.2520沽出英鎊/美元（下望1.2205，升穿1.2550止損）。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供