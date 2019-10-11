國際財經

中美高級別經貿磋商料有不俗進展，市場視特朗普接見劉鶴為正面訊息，投資者憧憬兩國或達成局部協議，但觀望英國脫歐進程，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7163點，跌22點或0.31%；德國DAX指數報12275點，升110點或0.91%；法國CAC 40指數報5584點，升15點或0.28%；意大利富時MIB指數報21803點，升47點或0.22%。

道指期貨暫報26588點，升104點。

中美貿易談判牽頭人周四結束兩個月來首次磋商的第一天議程，美國財長努欽和貿易代表萊特希澤與劉鶴及其他中國高官在美國貿易代表辦公室總部(USTR)舉行約7個小時的會談。

美國總統特朗普表示，與中國進行非常良好的磋商。他將於周五美國東部夏令時間下午2時45分在白宮與劉鶴會晤，形容是與中國談判的大日子。一位白宮官員亦稱，談判進展非常好，可能比預期更好。外界憧憬，雙方有可能就滙率和版權保護等問題達成較低層次的初步成果協議。

美國商會國際事務主管薄邁倫(Myron Brilliant)亦認為，中美代表正努力透過本次會談建立互信，爭取獲得初步成果，其中，兩國有望達成滙率協議，白宮政府則可能暫緩新一輪向中國貨加徵關稅的行動。

另外，中美第十三輪高級別經貿磋商前，中國進口商加大採購美國農產品力度，包括大豆及豬肉，被外界視為中方進一步釋出善意。

英國有望打破脫歐僵局，愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar) 與英國首相約翰遜會談後指出，會談非常好及有建設性，相信有可能在10月底前敲定條約，使英國有序離開歐盟，但稱在最終達成協議前可能會有很多的變數，許多事情都不是他能控制的。二人此前發表聲明，確信英國有協議脫歐符合所有人利益，並同意可能找到一條達成協議的路徑，又同意兩國官員將進一步討論有關脫歐路徑。

中東區內石油產量中斷風險上升。伊朗國家石油公司的一艘運油輪，早上在沙地阿拉伯吉達港附近爆炸起火。伊朗國家電視台報道，該艘名為Sinopa的油輪遭兩枚導彈擊中，引致爆炸，損毀嚴重。當地專家指出，相信事件是恐怖襲擊。

石油出口國組織(OPEC)秘書長巴金多(Mohammad Barkindo)指出，進一步削減石油供應是OPEC及其盟國(OPEC+)12月會議考慮的選項之一，因OPEC預估顯示明年全球經濟增長減緩且需求下滑。

伊朗有運油輪遭導彈攻擊爆炸起火，市場關注事件對區內油產的影響，加上OPEC暗示將進一步減產，以及圍繞中美貿易談判的樂觀情緒重燃，提振油價走高。紐約原油期貨現時每桶報54.47美元，漲0.92美元或1.72%；倫敦布蘭特期油報60.22美元，漲1.12美元或1.9%。