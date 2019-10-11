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今日 13:01 國際財經

Dyson取消電動車項目 稱不具商業可行性

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英國家電巨頭Dyson取消電動汽車製造項目。

Dyson表示，該公司工程師已開發出一種「神奇的」電動汽車，但這種汽車不會上路，因其不具備商業可行性。創辦人戴森(James Dyson)向全體員工發出電子郵件指，Dyson曾試圖為該項目找買家，但未能成功。他透露，Dyson將會關閉英國和新加坡的電動汽車製造設施，強調這不是產品或團隊的失敗，只是找不到商業可行性。

戴森又表示，Dyson正試圖在負責生產吸塵機、風扇和吹風機等產品的家用產品部門中，為電動汽車員工找到替代職位，稱公司將繼續致力於開發用於汽車的電池技術。

他補充道，Dyson的投資興趣沒有減弱，並將繼續深化其在英國和新加坡的根基。這不是第一個改變方向的項目，也不會是最後一個。

外電報道，Dyson此前計劃投資逾20億英鎊(約195億港元)開發一款與眾不同的電動汽車，並於2016年啟動該項目，其中一半資金被用於開發汽車，另一半資金被用於開發電池。這款汽車不會以大眾市場為目標。

去年10月，Dyson公布在新加坡的一家新建工廠生產這款汽車的計劃，預計今年完成，首批車輛將在2021年下線。有消息稱，目前第一批電動汽車已經完成開發並正在測試。

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