國際財經

歐洲央行管理委員會委員暨芬蘭央行行長雷恩(Olli Rehn)為央行增加刺激的決定辯護，稱在貨幣政策正常化之前，應先防患於未然。

為了提振增長和通脹，歐洲央行上月進一步放鬆貨幣政策，但決策者對該決定存在很大的分歧。

雷恩在一場經濟政策座談會上表示，只要經濟繼續同步放緩，就經濟可行性而言，沒有任何舉措可以取代非常規貨幣政策。

他再次警告，通脹預期不斷下降，可能永久性地處於低位，與日本的情況類似。央行不希望等到陷入通縮旋渦時再採取行動，這也是日本的深刻教訓之一。