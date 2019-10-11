國際財經

聯儲局公布，放寬對國內外銀行的資本和流動性要求。當局稱，這些改變旨在使監管規定更為貼近企業的業務風險。

最終的監管規定與2018年的提案基本相同，對美國大型銀行實施分層監管。對資產規模低於7000億美元的國內銀行的資本和流動性規定將會有所放寬。

當局預計，對於所有符合要求的銀行來說，最終的規定將降低資本要求約0.6%，流動性要求則降低約2%。但具有全球系統重要性的美國銀行業者無法從這一調整中受益。

聯儲局還確定針對在美經營外資銀行的新監管機制。該規則放寬對外資銀行子公司的資本、流動性和壓力測試要求，但對開展短期融資等高風險業務的機構維持更加嚴格的標準。

聯儲局稱，不再考慮對外資銀行分支機構實施更嚴格的流動性要求，而是將與國際監管機構共同處理這一問題，這是外資銀行取得的一項勝利。聯儲局之前考慮對外資銀行分支機構實施更嚴格規定，因為擔心外資銀行可能利用分支機構來規避監管。

聯儲局又在最終版規定中，對所有大型銀行採用更高的流動性標準。在最初的提議中，聯儲局將較大型機構流動性比率要求降至對全球銀行要求的70%至85%，並徵求外界意見。在最終規定中，聯儲局對資產規模超過2500億美元的銀行採用上述區間的上限要求。