國際財經

美國總統特朗普在Twitter貼文稱，周五將會見率領中方談判代表團的國務院副總理劉鶴，消息帶動市場情緒趨樂觀。美股道指收市漲150點或0.57%，報26496點，為連續第二個交易日造好。亞太股市今早普遍造好。

日本日經225指數最新升153點或0.7%，報21705。

南韓首爾KOSPI指數最新升22點或1.1%，報2050。

澳洲普通股指數最新升49點或0.74%，報6712。紐西蘭NZX50指數最新升29點或0.27%，報10922點。