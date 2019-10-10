國際財經

中美經貿代表周四在華盛頓展開談判，美國總統特朗普在Twitter貼文稱，周五將會見率領中方談判代表團的國務院副總理兼中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。消息帶動市場情緒趨樂觀，美股道指早段曾飆257點，即市高見26603點。歐洲股市也造好。

道指周四低開28點，盤中低見26314點，不久便掉頭倒升，收市仍漲150點或0.57%，報26496點，為連續第二個交易日造好；標指升0.64%，收報2938點；納指上漲0.60%，收報7950點。

歐洲股市尾段發力，Stoxx 600指數升0.65%；英股及德股分別升0.28%及0.58%。法國股市大漲1.27%，奢侈品牌商LVMH由於季度業績理想，股價急彈逾半成。

脫歐現曙光 英鎊漲近2%

中美第十三輪高級別經貿磋商於美國時間周四上午展開，雙方或可達成首階段協議。彭博引述消息稱，美方考慮先敲定與中國於今年2月已達成的滙率協議，並暫停原訂下周二(15日)調升中國商品加徵關稅稅率。劉鶴率團到達華盛頓的美國貿易代表辦公室，美國貿易代表萊特希澤和財政部長努欽在門外迎接，並互相握手拍照，三人隨即展開為期兩天的談判。

周初以來有關中美貿易談判的消息，令市場乍喜乍憂，美股走勢添波動。特朗普表示，周五在白宮會見中方代表劉鶴，抵消此前有報道指劉鶴可能縮短兩天訪美行程引發的負面情緒。

在中美舉行高級別貿易磋商前，美滙指數持續偏軟，尾段跌0.42%，報98.71。數據顯示美國通脹較預期溫和，日圓兌美元回落，尾段跌0.38%，至每美元兌107.89日圓。英國首相約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)會面後發表對取得脫歐協議樂觀的聲明，帶動英鎊揚升1.95%，兌1.2444美元；歐羅亦漲0.32%，兌1.1006美元。

避險需求減退，紐約期金收市下滑0.8%，每盎斯報1500.9美元，險守1500關。

國際油價反覆上揚，紐約期油收市升1.8%，每桶報53.55美元；布蘭特期油漲1.3%，每桶收報59.10美元，同樣見一周高位。

美國勞工部公布，9月消費物價指數(CPI)按月無升跌，稍遜按月升0.1%的預測，而扣去食品和能源的核心CPI亦按月僅升0.1%，幅度小於8月的0.3%和預測的0.2%，主要受二手車價格下降影響。

同日出爐的上周首次申領失業救濟人數按周少一萬人，至3周新低的21萬人，少過預測的22萬人，反映儘管新增職位放緩，但裁員數量亦有限。