國際財經

市場憧憬中美兩國貿易談判有進展，對原油需求增長放緩的憂慮降溫，國際油價周四扳升，創下逾一周高位。

紐約11月期油收市升96美仙或1.8%，每桶報53.55美元，是10月1日以來最高。倫敦布蘭特12月期油收市升78美仙或1.3%，每桶報59.10美元，是9月30日以來最高。

較早時，中美貿易談判代表正式會晤，美國總統特朗普在Twitter貼文，表示將於周五接見中方首席談判代表國務院副總理劉鶴。市場視特朗普接見劉鶴為正面訊息，對油價有利。

Price期貨高級分析員Phil Flynn表示，中美貿易談判成為市場焦點，談判成敗將改變全球原油需求格局。德國商銀指出，關於貿易談判的訊息暫時有利有淡，難以作準確判斷。

另外，石油出口國組織(OPEC)月報顯示，油組降低今年全球原油需求增長預測，但維持明年預測不變。有報道引述油組總幹事巴金多(Mohammed Barkindo)稱，油組與俄羅斯不排除在12月開會時作出大幅減產決定的可能。

IHS Markit能源分析員Marshall Steeves認為，土耳其進攻敍利亞庫德德地區，對油市供求影響有限，但可能讓油價有少許地緣危機溢價，油價整體仍處於窄幅徘徊格局。