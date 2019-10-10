國際財經

歐洲股市周四收市造好，泛歐指數Stoxx 600收報382點，上揚0.65%。中美經貿代表在華盛頓展開兩日談判，投資者期望雙方能達成局部協議，利好歐美股市表現。

英國富時100指數收報7186點，攀升0.28%或19點；德國DAX指數收報12164點，回升0.58%或69點；法國CAC 40指數收報5569點，抽高1.27%或69點；意大利富時MIB指數收報21756點，反彈1.03%或222點；西班牙IBEX 35指數收報9104點，上漲1.25%或112點。