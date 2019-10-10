國際財經

英國首相約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)舉行會談後表示，可能看到一條可讓歐盟與英國達成脫歐協議的路徑。

兩國領袖周四會面後發表聲明，確信英國有協議脫歐符合所有人利益，並同意可能找到一條達成協議的路徑；雙方又同意，兩國官員將進一步討論有關脫歐路徑。

聲明曝光後，英鎊兌美元滙價上揚，最高見1.2275美元。不過，歐洲外交界人士對於達成脫歐協議仍存有疑問。

另一方面，德國總理默克爾表示，一旦發生無協議脫歐情況，德國將盡力確保把事件的負面衝擊減至最低。