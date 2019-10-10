國際財經

市場憧憬中美貿談有利好消息，加上最新經濟數據表明聯儲局仍有減息空間，美股升幅擴大，道指漲逾200點。

截至本港時間晚上約11時，道指報26562點，升216點或0.82%；標普500指數報2943點，升24點或0.83%；納指報7972點，升68點或0.87%。

國際貿易局勢的進展仍是市場焦點，中美經貿代表正式展開為期兩日的會談，中國國務院副總理劉鶴表示，中美經貿關係十分重要，具有很強的外溢性和全球影響。貿易戰不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界，企業和消費者的利益都會受到極大損失。美國總統特朗普表示，明日將於白宮會見劉鶴。市場憧憬貿易談判或迎來突破。

美國聯儲局周三公布的上次政策會議紀要顯示，多數決策者在9月會議上認同減息的​​必要性，但對未來貨幣政策路徑的看法仍存在分歧。多數與會委員認為，將聯邦基金利率目標範圍下調25點子是合適之舉。

聯儲局今年已減息兩次，之前在2015年到2018年底期間累計加息9次。紀要發布後，市場預計聯儲局10月減息25點子的機會率為82.8%，維持當前利率的概率為17.2%；預計12月減息25點子的機會率為47.9%，減息50點子的機會率為44%，維持當前利率的機會率則為8%。

經濟數據方面，美國9月消費者價格指數(CPI)按年增長1.7%，低於預期增長1.8%。分析指出，9月CPI數據給予聯儲局繼續減息的空間。今日美國還將公布2019財政年度的聯邦預算數據。

另外，歐洲央行今日亦公布了9月會議紀要。儘管所有委員都同意須要進一步放鬆政策，但當前QE遭到一些成員的反對；有一些政策制定者認為毋須減息；另有一些官員認為如果沒有採取QE，將準備支持減息20點子。

歐股方面，英國富時100指數報7201點，升34點或0.48%；德國DAX指數報12164點，升69點或0.58%；法國CAC 40指數報5562點，升63點或1.15%；意大利富時MIB指數報21724點，升190點或0.89%。