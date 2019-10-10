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中美貿談召開 特朗普明日晤劉鶴

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美國財長努欽(Steven Mnuchin)和美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)，在華盛頓歡迎由國務院副總理劉鶴領導的中國代表團，到達美國貿易代表辦公室進行磋商。

美國總統特朗普在Twitter帖文稱，他將於明日在白宮與劉鶴會晤，這是與中國談判的大日子。

特朗普指出，「他們(中方)想達成協議，但是我想嗎？」

劉鶴在美國會見商界人士時表示，中國此次抱着極大誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。

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