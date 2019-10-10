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新華社報道，美國華盛頓時間下午，中國國務院副總理劉鶴在當地分別會見美中貿委會會長艾倫、美國商會國際事務主管薄邁倫、以及國際貨幣基金組織(IMF)新上任的總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)。

劉鶴在會見艾倫和薄邁倫時表示，中美經貿關係十分重要，具有很強的外溢性和全球影響。貿易戰不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界，企業和消費者的利益都會受到極大損失。中國此次抱着極大誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流，推動磋商取得積極進展。

劉鶴在會見格奧爾基耶娃時稱，即將舉行的新一輪中美經貿高級別磋商受到各方面高度關注，停止貿易戰是整個世界的共同期盼。中方願意在平等和互相尊重的基礎上，與美方通過本輪磋商就一些雙方關注的問題取得共識，防止摩擦進一步升級和擴散。希望國際社會共同努力，維護世界穩定與繁榮。

艾倫和薄邁倫指出，貿易戰只有輸家，沒有贏家，美國工商界不希望看到加徵關稅。由衷希望雙方能夠在這一輪磋商中取得具體明確的進展，增進互信，為下一步磋商奠定良好基礎，最終找到解決分歧、停止貿易戰的辦法。美國工商界願為此發揮積極作用。

格奧爾基耶娃表示，根據IMF的預算，貿易戰正在對世界經濟造成嚴重衝擊和影響，到明年將拖累世界經濟0.8個百分點。IMF對中方通過磋商解決問題的決心和誠意表示高度讚賞，願在維護多邊體制和自由貿易規則方面繼續發揮應有作用。