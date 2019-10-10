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今日 19:11 國際財經

日7-11結構改革 削1000家便利店

日本連鎖便利店7-11控股母公司Seven & i Holdings宣布，將結束1000家無利可圖的7-11便利店，並對業務進行結構檢討，旗下崇光、西武百貨，以及伊藤洋華堂超市也將裁員3000人。

該公司自去年起，開始改革7-11便利店的24小時營業政策，並進行結構改革。集團將因此關閉1000家7-11門店，數家西武和崇光百貨也將關閉，並考慮關閉33間伊藤洋華堂超市。伊藤洋華堂將裁員1700人，崇光和西武百貨將裁員1300人。

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