國際財經

日本連鎖便利店7-11控股母公司Seven & i Holdings宣布，將結束1000家無利可圖的7-11便利店，並對業務進行結構檢討，旗下崇光、西武百貨，以及伊藤洋華堂超市也將裁員3000人。



該公司自去年起，開始改革7-11便利店的24小時營業政策，並進行結構改革。集團將因此關閉1000家7-11門店，數家西武和崇光百貨也將關閉，並考慮關閉33間伊藤洋華堂超市。伊藤洋華堂將裁員1700人，崇光和西武百貨將裁員1300人。