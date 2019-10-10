國際財經

上周五(10月4日)美國勞工部公布的9月非農就業人口增加13.6萬人，低於預期增加14.5萬人，以及9月平均小時薪金按年增長2.9%，遠低於預期增長3.2%，但同時公布的美國9月失業率意外下跌0.2%至歷史新低3.5%，而且8月非農就業數據亦由13萬上調至16.8萬。非農就業報告好壞參半，倫敦金短暫飆升7美元至1515.18美元後掉頭回落大跌近20美元，一度跌穿1500美元關口至1495.73美元才企穩。

事實上，上周公布的美國經濟數據總體偏弱，拖累美滙指數自上周二(10月1日)起連跌4日，帶動倫敦金由跌轉升，自10月1日低位1458.96美元升至10月3日高位1519.5美元，一周高低波幅達60美元。不過，金價升至1520美元後受阻回落，本周仍維持於1488美元至1518美元之間整固，暫未有明顯方向。投資者需留意今晚20:30美國將會公布9月消費物價指數(CPI)，數據表現將會影響金價短線走勢。

技術分析方面，倫敦金疑似在日線圖形成「頭肩頂」型態並跌穿頸線水平1485美元，但10月1日跌至近兩個月新低1458.96美元後掉頭回升。目前金價仍受制於下降通道頂部阻力1518-1520美元區域(同時亦是由9月4日高位1557.01美元至10月1日低位1458.96美元下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，若短期內未能重返其上，後市仍有機會輾轉下跌，若再度跌穿1485美元，則須小心金價有機會大幅回調至1440美元甚至1420美元水平(頭肩頂的下跌量度幅度)。

交易策略方面，我們根據10月3日策略於1518美元建立的倫敦金沽盤(下望1502美元，升穿1523美元止損)已於1502美元平倉，獲利16美元。短期內待倫敦金回升至1518-1520美元區域沽出，下望1502美元，升穿1523美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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