國際財經

中美即將舉行高級別貿易談判，有報道指雙方可能未能達成重大協議，亦有傳或會就臨時協議達成共識，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7168點，升2點或0.03%；德國DAX指數報12120點，升26點或0.22%；法國CAC 40指數報5526點，升27點或0.5%；意大利富時MIB指數報21543點，升10點或0.05%。

道指期貨暫報26302點，跌3點。

中美高級別貿易談判周四於華盛頓正式展開，外電引述消息人士透露，美國正研究以早前與中國達成的滙率協議，作為中美貿易談判初步協議的一部分。此外，英國《金融時報》亦引述消息人士透露，中國官員提議增加購買美國產品，正爭取與華盛頓方面達成一項臨時協議，以阻止定於本月15日生效的新一輪關稅上調。

英國與歐盟就脫歐問題爭論不休，歐盟將於下周四至五(17至18日)舉行峰會。英國首相約翰遜今日將與愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)會晤，為挽救英國脫歐協議的一項建議案作最後努力。

數據方面，英國8月國內生產總值(GDP)按月出乎意料跌0.1%，是4個月以來首次下跌，市場原先估計為持平。英倫銀行行長卡尼表示，目前英國經濟數據及英鎊波動較大，因為脫歐結果有多種可能性。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報52.56美元，跌0.03美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報美58.17元，跌0.15美元或0.26%。