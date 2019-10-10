國際財經

歐洲央行(ECB)行長德拉吉據報無視央行貨幣政策委員會，對於不要重啟債券購買操作的建議。

英國《金融時報》引述管委會3名成員報道，會議召開之前，貨幣政策委員會曾致信德拉吉和管委會其他委員，建議不要重新購買債券。

報道指出，雖然貨幣政策委員會的建議沒有約束力，但在德拉吉8年任期內，管委會只有少數幾次沒有聽從貨幣政策委員會的建議。

歐洲央行9月承諾無限期購買新資產，但當時有超過三分之一的管理委員會成員表示反對。央行將於下月1日起購買債券，每月購買規模達200億歐羅。