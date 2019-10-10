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今日 16:21 國際財經

法財長:倘空巴補貼爭端不解決 歐盟將制裁美

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法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，假若有關歐盟與美國未能就補貼航空業的貿易爭端達成和解，歐盟將對美國產品實施制裁。

勒梅爾在歐盟財長會議期間指出，美國政府應該知道，如果達不成和解，歐洲將別無選擇，只能進行報復，實施制裁。

世界貿易組織上周裁定，歐盟成員國向空中巴士提供一些補貼屬於非法。這使美國有權向75億美元的歐盟貨品開徵關稅，受影響產品包括歐洲酒類、芝士及飛機，由10月18日起生效。德國此前已警告，歐盟可能採取報復性措施，反擊美國對歐洲商品加徵關稅。

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