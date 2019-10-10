國際財經

世界銀行預料，亞太地區2019年經濟增速將從上年的6.3%，減緩至5.8%，因圍繞目前中美貿易緊張形勢存在不確定性。

世銀發布報告強調，全球需求減弱和不確定性加劇，導致出口和投資增速下降，指出貿易緊張勢頭加劇給地區增長帶來長期威脅。

世銀早前表示，過去10年全球價值鏈的增長基本停滯不前，價值鏈增長的中斷緣於中美貿易衝突。如果貿易衝突惡化，並導致投資者信心下滑，將對全球經濟增長和消除貧困可能造成重大影響，超過3000萬人可能陷入貧困。全球收入可能下滑多達1.4萬億美元。