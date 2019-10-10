國際財經

南韓國家智庫韓國開發研究院(KDI)再次對當地經濟予以「不振」的評價，KDI予以該評價已逾6個月。

研究院最新報告指出，雖然消費有所增長，但受出口萎縮影響，南韓經濟依然不振。

去年至今年3月，研究院一直以「增速放緩」評價南韓經濟，但從4月至10月，皆予以「不振」評價。

該院判斷，當地8月零售額按年增長4.1%，服務業生產增幅也有所擴大，受惠於這些因素，消費形勢有所改善。但由於出口和投資繼續減少，礦工業和建設業景氣依然不振，9月出口額減少11.7%。