國際財經

中美即將舉行高級別貿易談判，但相關消息飄忽，有報道指雙方可能未能達成重大協議，亦有傳兩國或會就臨時協議達成共識，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段向下。

截至本港時間下午3時54分，英國富時100指數報7139點，跌27點或0.38%；德國DAX指數報12041點，跌52點或0.43%；法國CAC 40指數報5491點，跌7點或0.14%；意大利富時MIB指數報21433點，跌99點或0.46%。

道指期貨暫報26198點，跌107點。

中美兩國高級別貿易談判周四於華盛頓正式展開。外電引述消息人士透露，美國正研究以早前與中國達成的滙率協議，作為中美貿易談判初步協議的一部分。此外，美國盛傳將很快發放許可，允許部分美企向華為供應非敏感產品。

英國《金融時報》亦引述消息人士透露，中國官員提議增加購買美國產品，正爭取與華盛頓方面達成一項臨時協議，以阻止定於本月15日生效的新一輪關稅上調。至於美國總統特朗普亦吹暖風，表明與中國很大機會達成貿易協議。

不過，《南華早報》則引述消息人士指出，中美周一及周二舉行的副手級貿易談判，在關鍵問題上未取得進展，中國代表團拒絕討論美方核心關注的強制技術轉讓問題。路透亦引述中國政府官員、外交官和投資者表示，對本周美國將部分中國企業列入貿易黑名單感到意外和不安，對短期內與華盛頓達成任何協議的規模或範圍不感樂觀。

英國脫歐方面，歐盟官員否認正準備向英國作出重大讓步，以達成英國脫歐協議。英國首相約翰遜則稱，對達成英脫歐協議謹慎樂觀，指英方也一直在與歐盟進行磋商，仍持很謹慎的樂觀態度。

美國上周原油庫存增加幅度超預期、市場對中美貿易談判取得任何重大進展的希望消散，加上石油需求前景趨弱的陰霾籠罩，拖累油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報52.32美元，跌0.27美元或0.51%；倫敦布蘭特期油報美58.05元，跌0.27美元或0.46%。