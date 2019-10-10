港股直擊 香港財經 國際財經

迅銷集團(06288)公布，截至今年8月底止全年業績，盈利1625億日圓，按年增長4.97%。經營溢利按年增長9.1%至2576億日圓。派末期息240日圓。

期內，收益2.29萬億日圓，按年增長7.5%。

集團預測旗下各個事業分部於2020年8月底止年度將錄得收益、溢利雙增長，預計綜合收益總額2.4萬億日圓，按年增長4.8%；經營溢利2750億日圓，按年增長6.7%；純利將達1750億日圓，按年增長7.6%。

2020財年全年每股將派發股息500日圓，較上年度增加20日圓，其中包括中期派息250日圓。

回顧2019財年，日本UNIQLO事業分部收益總額8729億日圓，按年增長0.9%；經營溢利則為1024億日圓，按年下降13.9%。

海外UNIQLO事業分部方面，收益總額首次突破一萬億日圓的大關，達到1.02萬億日圓，按年增長14.5%；經營溢利1389億日圓，按年增長16.8%。按地域而言，大中華地區的收益總額達5025億日圓，按年增長14.3%；經營溢利890億日圓，按年增長20.8%。

集團旗下休閒服飾GU事業分部的業績創歷年最佳紀錄，收益總額2387億日圓，按年增長12.7%；經營溢利281億日圓，按年大增1.39倍。