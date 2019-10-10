國際財經

中美即將舉行新一輪高級別經貿磋商，雖然美國總統特朗普為中美貿談吹暖風，但兩國近日政治及貿易上的磨擦仍然不斷，貿談結果難料，亞太區股市個別發展。

美國據報快將允許部分美企向華為供應非敏感產品，以及日韓將就出口管制問題進行首次雙邊協商，日本股市靠穩。日經平均指數收報21551點，升95點或0.45%。

南韓股市則復市下跌，韓國首爾綜合指數收報2028點，跌18點或0.88%。

澳洲股市亦偏軟，澳洲普通股指數收報6662點，跌4點或0.06%。

台灣今明兩日假期，金融股市休市，下周一復市。