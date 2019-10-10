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今日 13:26 國際財經

野村料美中達短期貿易協議機會升溫

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投資銀行野村發表報告，稱相信美國與中國就貿易談判達成短期協議的可能性增加，惟不確定性仍高；中期而言，該行對美中經貿關係前景依然悲觀。

野村指出 ，儘管本周美中兩國之間出現一些不利事態的發展，包括美國將更多中國公司列入實體清單，並對參與特定人權問題的中國官員限制發放簽證等，但中國談判代表則對協議仍持開放態度。此外，因近期有關美國NBA等爭議事件，美國民眾對中國的看法更為消極。

報告預期，美中本周倘能達成短期協議，料內容將包括中國增加美國購買農產品，以交換對方推遲原於10月15日生效，甚至12月15日實施的關稅。短期協議可能為特朗普和中國國家主席習近平於11月16至17日舉行的亞太經合組織(APEC)峰會會面創造條件，惟不認為一項有限的短期協議能實質性地改變美中關係總體消極的發展。

野村表示，倘若美中未能達成短期協議，未來幾個月中國的出口將可能進一步呈負增長；而貢獻中國GDP約10%的製造業投資增長也會進一步下滑。在中國內需疲軟跡象上升的同時，達成部分貿易協議對於中國穩定增長至關重要。此外，增加大豆、穀物、豬肉和其他食品的進口，對控制中國食品價格尤其是豬肉的上漲亦有很大幫助。

中期方面，野村維持對美中貿易談判持悲觀的看法，並認為美國不大可能在其提出的問題的討論仍然膠着的情況下達成協議，這包括有關知識產權的政策。

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