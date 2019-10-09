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今日 06:23 國際財經

谷歌據報下周未能公布5G手機

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《日本經濟新聞》(Nikkei)報道，谷歌母公司Alphabet正在設計智能手機Pixel 4的5G版，但預期趕不及在下周的產品發布會上公布。

谷歌早前已宣布在10月15日舉行新產品發布會。不過，消息人士指出，雖然新Pixel手機擁有5G版，但可能趕不及下周發布，只能展示造型，細節要待明年才公開。谷歌在5G手機的宣傳將落後於競爭對手南韓三星及中國華為，三星及華為已展示5G手機型號。蘋果預期將成為下一間公布5G手機的主要廠家。

谷歌發言人拒評上述消息。

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