國際財經

外電周三報道，中方願意與美方討論達成局部貿易協議的可能性，重燃市場對周四起一連兩天的中美貿易談判的憧憬，而且外圍市場已經下跌多日，歐美股市從周二的頹勢借機反彈，道指尾段曾升260點，即市高位觸及26424點。

聯儲局公布的上月會議紀錄缺乏驚喜，美元滙價變動不大；金價則向好，因為投資者始終擔心中美貿談進展不大，以及英國脫歐問題會觸礁，避免情緒升溫，利好金價表現。

道指收市回順升181點或0.70%，報26346點；早段盤中低見26249點，升幅只有85點。標指收市上揚0.91%，報2919點。納指漲1.02%，收報7903點。微軟股價高收1.89%，為表現最強的道指成分股，英特爾上揚1.52%，蘋果攀升1.17%。油股雪佛龍和埃克森美孚都抽高逾1%。

歐股反彈，泛歐Stoxx 600指數升0.42%，對貿易敏感的汽車股錄得超過1%升幅，帶領其他板塊向上，歐洲三大股市齊造好，德股升1.04%，法股和英股分別漲0.78%和0.33%。日股和MSCI亞太指數(不計日本)均跌約0.6%。

鮑威爾重申經濟良好

聯儲局主席鮑威爾周三出席「Fed Listens」活動致開幕詞，重申美國經濟良好。他在周二已經表明，全球下行風險繼續形成，當局會適時作出回應。

在香港時間周四凌晨2時，聯儲局公布9月份會議紀錄，當時決定減息0.25厘，但有3名官員反對，其中一人認為應該減息半厘，另外兩人則主張按兵不動，反映內部分歧頗大。會議紀錄顯示，有部分官員關注到，市場期望的減息步伐較局方計劃為快，也有官員關注經濟下行壓力升溫的現象。

庫存超預期 紐油先升後跌

美滙指數尾段微跌0.01%，報99.13；美元兌歐羅跌0.14%，報1.0973美元，兌日圓則漲0.35%，報107.47日圓。紐約12月期金終止「三連跌」，收市升0.6%，報每盎斯1512.8美元。

能源資訊局(EIA)公布，美國原油庫存上周增加290萬桶，比市場預期逾140萬桶多逾一倍，但地緣政局緊張和中美貿談的不確定性，仍對油價有支持，紐約期油一度上揚2.1%，但收市倒跌0.08%，報每桶52.59美元；布蘭特期油升0.1%，收報每桶58.32美元。

另外，美國8月份批發庫存增長經修訂後，從初步公布的0.4%下調至0.2%。美國上周抵押貸款申請指數升5.2%，之前一周漲8.1%。