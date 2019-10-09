國際財經

上周二(10月1日)公布的歐羅區9月製造業採購經理指數(PMI)終值下調至45.7，雖然略高於預期，但遠低於前值47，而9月消費者物價指數(CPI)初值按年上升0.9%，低於市埸預期1.0%，拖累歐羅/美元進一步跌至1.0876，再度刷新2017年5月以來的逾28個月新低。

不過，除了歐洲經濟數據疲弱，美國數據同樣未如理想，同日晚上公布的美國供應管理協會(ISM)9月製造業指數跌穿十年新低，拖累美元大幅走弱。歐羅即時受到支持反彈，一度回升近60點至1.0940附近。由於上周四(10月3日)公布的9月ISM非製造業指數亦低於市埸預期，當日歐羅/美元進一步回升至1.0996。

值得留意的是，英國脫歐問題持續拖累歐羅走勢，令歐羅/美元多番反彈受阻於1.1000關口。周二(10月8日)英國首相約翰遜(Boris Johnson)在與德國總理默克爾(Angela Merkel)通電話時，形容英國與歐盟就脫歐問題達成協議「基本已無可能」，顯示英國能於10月31日前達成協議並順利脫歐的機會渺茫，歐羅/美元在消息公布後一度下跌近60點，目前滙價維持在1.0980至1.1000區間窄幅波動。此外，投資者需留意周四(10月10日)凌晨2時美國聯儲局將會公布9月議息會議紀要，若紀要內容較市場預期鷹派，將會拖累歐羅下挫。

技術分析方面，歐羅/美元持續沿日線下降通道下跌，並在上周二跌至28個月新低1.0876，但歐羅/美元在1.0900附近有一定支持，滙價在短暫跌穿此支持區後觸底反彈。目前匯價反彈多番受阻於1.1000阻力(由6月25日高位1.1407至10月1日低位1.0876下跌浪的23.6%斐波那契回吐水平)，若短期內未能突破1.1000關口的話，後市歐羅/美元很大機會再度下探1.0900，甚至是前低位1.0880水平。

交易策略方面，我們根據9月27日策略於1.0890建立的歐羅/美元買盤(上望1.1090，跌穿1.0845止損)已於1.0960提前平倉，獲利70點。短期內待歐羅/美元回升至1.1070至1.1090區域沽出，下望1.0905，升穿1.1120止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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