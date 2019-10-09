國際財經

中美明日於華盛頓舉行新一輪高級別經貿磋商，加上歐盟就英脫歐或讓步，歐洲股市中段造好。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7167點，升24點或0.34%；德國DAX指數報12064點，升94點或0.79%；法國CAC 40指數報5484點，升28點或0.51%；意大利富時MIB指數報21495點，升89點或0.42%。

道指期貨暫報26312點，升174點。

中美展開新一輪貿易談判前夕，美國商務部突然宣布制裁中國政府機構及企業，把20個中國公安機關及8間科技公司列入貿易管制黑名單，稱有份參與對維吾爾族及其他少數民族穆斯林的侵犯人權活動。中國外交部批評，美國的決定是干涉中國內政，稱將予以反擊，採取措施保護自身利益。

不過，外電引述一名官員稱，中國官員仍對與美國達成部分貿易協議持開放態度，意味着北京側重於減少中國經濟遭受的損失。

距離英國脫歐期限還有3周，英國《倫敦時報》報道，歐盟準備在英國脫歐協議中，作出一項重大讓步，願意提供北愛爾蘭議會一項機制，可在數年之後退出新的邊境擔保(backstop)安排。BBC報道，英國國會將於本月19日召開特別會議，決定脫歐去向。

另外，英倫銀行表示，中美貿易戰是全球經濟近期面臨的最大風險，而英國無序脫歐將引發金融市場價格進一步波動。歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯(Luis de Guindos)指出，歐央行可以進一步減息，但貨幣政策的副作用開始變得更加明顯。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報53.21美元，升0.58美元或1.1%；倫敦布蘭特期油報58.91美元，漲0.67美元或1.15%。