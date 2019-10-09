國際財經 即巿股評

本欄之前預告聯儲局將會再啟動QE，嗱嗱嗱，真喺愈行愈近。白鴿局主席鮑威爾昨晚又廢噏，表明短期公布再擴大資產負債表，例如購買短期國庫券，但強調勿錯誤解讀為刺激經濟的量化寬鬆(QE)。不過，白鴿局搬龍門當食生菜，愈講唔會QE，反而市場更唔會受昆。

聯儲局資產已升5%

更何況出得嚟行，預咗要還，自從聯儲局過份縮表(即縮錯表)，上月17日美元隔夜repo利率一度狂飆至10%，白鴿局要泵水入市場後，其資產負債表已開始再膨漲，由8月底最低的3.76萬億美元，回升至3.95萬億美元，即足足擴大了1858億美元或5%。

最慘喺，白鴿局擴大資產負債表，銀行業水緊問題未解決，逼到紐約聯邦銀行原應在本周五結束的隔夜回購操作，亦突然公布會延長至11月初，所以聯儲局要再大手泵水只是時間問題。

再者，美國公布的經濟數據，除咗失業率創50年新低叫好D外，由上周公布的ISM製造業指數，以至昨日公布的生產者物價指數(PPI)轉跌，算得上是無粒數喺好，最終勢必踩冧股市，可憐的白鴿局除咗QE外，根本上是技窮！

金礦內房要留意

按即將QE的邏輯，隔晚美股大冧絶對是吸納好時機，但正如在昨日在《政觀其辯》表述，不宜留戀無盈利的生物科技、雲計算、軟件及中概股，反而要買金礦股及餐飲股，當然還可選擇對抗貨幣貶值的剋星-白銀與黃金。

另外，上周開始叫大家要留意內房，尤其股息率高低市盈率的二線內房，因為內地政策不斷無限Loop死「一叫就鬆、一鬆就亂、一亂就緊、一緊就死」，更何況內地經濟增長持續放緩，樓市更唔可以大冧，加上銷售唔曳，絶對比本地地產股優秀，可留意融創(01918)、美的置業(03990)、世房(00813)、奧園(03883)、時代中國(01233)、旭輝(00884)、中梁(02772)等等。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。