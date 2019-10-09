國際財經

歐洲股市早段靠穩，因中美明日起一連兩日於華盛頓舉行新一輪高級別經貿磋商，惟美國擴大對華貿易制裁黑名單、對部分北京官員實施簽證限制，又傳出加緊研究限制對中國的金融投資，令談判蒙上陰影，抑制大市升幅。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7158點，升15點或0.22%；德國DAX指數報12003點，升33點或0.28%；法國CAC 40指數報5465點，升8點或0.16%；意大利富時MIB指數報21458點，升52點或0.24%。

道指期貨暫報26201點，升63點。

中美展開新一輪貿易談判前夕，美國國務院對一些中國政府和共產黨官員實施簽證限制，認為這些人對新疆自治區拘留或虐待穆斯林少數民族負有責任。中國駐美大使館譴責有關做法是干涉中國內政，並敦促美國立即糾正其錯誤及停止干涉中國內政，又強調新疆根本不存在美方所指稱的所謂人權問題，有關指摘不過是美方為干涉中國內政蓄意製造的藉口。

此外，美國商務部突然宣布制裁中國政府機構及企業，把20個中國公安機關及8間科技公司列入貿易管制黑名單，稱這些組織有份參與中國政府在新疆對維吾爾族及其他少數民族穆斯林的侵犯人權活動。這批科技公司主要從事監控設備、人臉識別等人工智能技術(AI)。中國外交部批評，美國的決定是干涉中國內政，稱將予以反擊，採取措施保護自身利益。

另外，外電引述知情人士稱，美國總統特朗普政府正在討論限制資本流入中國的可能性，特別是在重點討論美國政府退休基金對中國的投資。目前美國政府的討論重點是如何進一步審查指數供應商，將他們認為對美國投資者構成重大風險的中國公司納入指數的決定。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜周二與德國總理默克爾通電話後，據報與歐盟的談判進入破裂邊緣。首相府消息指默克爾要求北愛爾蘭留在關稅同盟，英方認為是不能接受的要求。歐盟批評約翰遜在玩「愚蠢的怪責遊戲」。英國政府則稱，約翰遜會設法阻止延遲脫歐，若被迫留下，會嘗試破壞歐盟運作。有指約翰遜的盟友更在計劃，倘歐盟成員國同意延遲脫歐，將會懲罰該等國家。

油價偏軟，因美國上周原油庫存增加，但厄瓜多爾示威活動頻繁，當地油田遭遇不安全狀況，該國原油產量可能每日損失約16.5萬桶，相當於三分之一產量，抑制油市跌勢。紐約原油期貨現時每桶報52.54美元，跌0.09美元或0.17%；倫敦布蘭特期油報58.16美元，跌0.08美元或0.14%。

美國能源資訊局(EIA)將於明天公布上周庫存數據，市場預期原油庫存將上升240萬桶，汽油與精煉油庫存分別預期減少120萬桶與250萬桶。