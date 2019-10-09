熱門：

今日 12:01 國際財經 時事脈搏

PIMCO:英硬脫歐好過一拖再拖

放大圖片

太平洋投資管理公司(PIMCO)行政總裁Emmanuel Roman表示，相較一拖再拖沒有任何決定，英國「硬脫歐」是更好的結果。

Roman接受外電採訪時表示，英國脫歐陷入了懸而未決、不確定的境地，這並不是好事。他稱，有結果總好過又是兩年沒有任何決定的狀況，即使這個結果是「硬脫歐」。

英國首相約翰遜周二與德國總理默克爾通電話後，據報與歐盟的談判進入破裂邊緣。首相府消息指默克爾要求北愛爾蘭留在關稅同盟，英方認為是不能接受的要求。歐盟批評約翰遜在玩「愚蠢的怪責遊戲」。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。