國際財經 時事脈搏

太平洋投資管理公司(PIMCO)行政總裁Emmanuel Roman表示，相較一拖再拖沒有任何決定，英國「硬脫歐」是更好的結果。

Roman接受外電採訪時表示，英國脫歐陷入了懸而未決、不確定的境地，這並不是好事。他稱，有結果總好過又是兩年沒有任何決定的狀況，即使這個結果是「硬脫歐」。

英國首相約翰遜周二與德國總理默克爾通電話後，據報與歐盟的談判進入破裂邊緣。首相府消息指默克爾要求北愛爾蘭留在關稅同盟，英方認為是不能接受的要求。歐盟批評約翰遜在玩「愚蠢的怪責遊戲」。