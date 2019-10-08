國際財經

中美周四將進行新一輪貿易談判，惟8間中資公司遭美國列入黑名單，以及英國據報準備本周終止脫歐談判等，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7178點，跌19點或0.26%；德國DAX指數報11974點，跌122點或1.02%；法國CAC 40指數報54743點，跌46點或0.85%；意大利富時MIB指數報21434點，跌212點或1%。

道指期貨暫報26309點，跌130點。

中國商務部公布，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團訪問華盛頓，於周四至周五與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

美國總統特朗普認為，中美有機會做一些非常實質的事，惟希望中國能以人道的方式解決香港的政治抗議，指出如果香港發生任何不好的事情，這對中美貿易談判而言是不利的。

此外，美國向新疆公安局和海康威視等8間中資公司，納入貿易黑名單，恐怕會為中美貿易談判蒙上陰影。中國外交部指出，中國將採取措施保護自身利益，又否認北京政府在新疆地區有侵犯人權的行為。

英國脫歐方面，首相辦公廳高層消息人士表示，除非歐盟讓步妥協，並且很快完成英國脫歐協議，否則英國將無協議脫歐。英國公布經修訂的臨時關稅機制，將在英國無協議脫歐的情況下生效；根據該機制，佔英國進口總值88%的商品將免繳關稅。

數據方面，德國8月工業生產按月上升0.3%，優於市場原預期的下滑0.1%。英國第二季平均每小時產出按年下跌0.5%，為2014年第二季以來最大跌幅。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報52.39美元，跌0.36美元或0.68%；倫敦布蘭特期油報58.12美元，跌0.23美元或0.39%。