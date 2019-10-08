國際財經 即巿股評

上周二(10月1日)公布的美國供應管理協會(ISM)9月製造業指數跌穿十年新低至47.8，大幅低於市埸預期並跌穿盛衰分界線。該數據拖累美元大幅走弱，令美元/加元隨之走軟，翌日一度低見1.3203，並創9月16日以來的逾兩周新低。

不過，油價持續下跌為加元帶來沉重沽壓，令美元/加元暫時擺脫了美元走弱的影響。事實上，紐約期油直至上周四(10月3日)已連續下跌十日至最低51.03美元，創8月7日以來的近兩個月新低。美元/加元在10月2日跌至1.3203後反彈逾120點，並於翌日升至最高1.3345，創9月4日以來的近一個月新高。

但值得留意的是，紐油跌至51.03美元後開始出現見底跡象，目前油價已回升近3美元，美元/加元同樣跟隨油價升勢而掉頭回落。此外，美國於上周五(10月4日)公布的非農就業人口只錄得增加13.6萬人，低於市埸預期增加14.5萬人。美元/加元於當日已再度失守1.3300關口，匯價目前在1.3280至1.3300區域徘徊。

技術分析方面，美元/加元雖然多番反彈受阻於1.3340-1.3360區域，但目前仍維持於日線圖的大型上升通道內波動，短期內只要匯價企穩重要支持1.3200之上，後市仍有機會輾轉上升，甚至突破1.3350阻力（由5月31日高位1.3561至7月19日低位1.3012下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平）及進一步挑戰1.3440水平。

交易策略方面，我們根據9月16日策略於1.3300建立的美元/加元沽盤（下望1.3140，升穿1.3320止損）已於1.3320平倉，虧損20點。短期內待美元/加元回升至1.3340-1.3360區域沽出，下望1.3205，升穿1.3405止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供