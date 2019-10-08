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英國公布經修訂的臨時關稅機制，將在英國無協議脫歐的情況下生效；根據該機制，佔英國進口總值88%的商品將免繳關稅。

為了在壓低消費者物價和保護國內生產商之間取得平衡，英國政府表示，根據一項新的特別評審程序，如果有必要，政府可以從實施的第一天就對該機制做出調整。

英國貿易政策大臣Conor Burns指出，英國是一個自由貿易國家，國內企業有實力在一個開放、自由貿易的環境下進行競爭。

英國政府目前已給國內汽車製造商及農場主等生產商留下一些保護措施，其他產業則將面臨海外低價產品的競爭。