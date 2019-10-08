國際財經

美方對中美本周新一輪貿易談判展現樂觀態度，投資者憧憬兩國有正面發展，惟8間中資公司遭美國列入貿易黑名單、英國據報正在準備本周終止脫歐談判等，不利因素充斥市場，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7217點，升19點或0.27%；德國DAX指數報12084點，跌13點或0.11%；法國CAC 40指數報5526點，升4點或0.09%；意大利富時MIB指數報21664點，升12點或0.06%。

道指期貨暫報26470點，升31點。

中美周四開始在華盛頓舉行第13輪高級別經貿磋商。中國商務部公布，應美方邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團訪問華盛頓，於周四至周五與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部長努欽(Steven Mnuchin)舉行新一輪中美經貿高級別磋商。美國總統特朗普認為，中美有機會做一些非常實質的事，稱中方到美國是來達成協議的，美方將觀察是否能達成協議，而與中國達成貿易協議的可能性很大。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，對於貿易談判結果感樂觀，而美方可能願意達成短期性協議，留下長期性及結構性問題再作討論，又澄清沒有考慮要把已經在美國交易所上市的中國企業除牌。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)指出，無論彈劾總統特朗普調查，抑或特朗普上周提及要求中國調查前副總統拜登的消息，均不會影響中美貿易談判。

不過，特朗普亦表明，希望中國能以人道的方式解決香港的政治抗議，指出如果香港發生任何不好的事情，這對中美貿易談判而言是不利的。此外，美國向新疆公安局和海康威視等8間中資公司，納入貿易黑名單，恐怕會為中美貿易談判蒙上陰影。

英國政府據報正在準備本周終止脫歐談判。美國雜誌《旁觀者》(The Spectator)引述英國政府一位聯絡人報道，愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)不打算進行談判，並且在愛爾蘭準備好談判前，法國總統馬克龍和德國總理默克爾不大可能推動歐盟討論英國的提議。據悉，約翰遜政府在為英國脫歐談判破裂做準備，並會將此歸咎於愛爾蘭和歐盟領導人。

美國聯儲局官員在本月29至30日議息會議。目前市場普遍預計，局方屆時將為防止經濟更大幅下滑，提供更多的保險。聯邦基金利率期貨合約的定價意味，聯儲局有七成機會於本月再次減息25個基點。特朗普認為，當地沒有通脹升溫問題，聯儲局理應作出一次顯著減息行動。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里亦表示，很高興聯儲局早前減息兩次的舉措，但經濟存在更明確的下行風險，不確定還要減息多少次才可以對經濟產生足夠的支持。

油價走高，主要受隔晚工業大宗商品漲勢，以及對伊拉克和厄瓜多爾局勢動盪導致供應中斷的擔憂所提振。紐約原油期貨現時每桶報52.9美元，升0.15美元或0.28%；倫敦布蘭特期油報58.59美元，升0.24美元或0.41%。