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今日 13:24 國際財經

CGFS:負利率等舉措利大於弊

全球金融體系委員會(CGFS)發表研究報告，為負利率和大規模資產購買等因應危機的舉措做出辯護，稱這些舉措利大於弊。

CGFS的主席、澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)表示，總體而言，非常規貨幣政策工具幫助各央行應對危機引發的情況，以及隨之而來的經濟滑坡。

報告稱，迄今非常規舉措的副作用一直受控，未讓干預的整體效應打折扣。

除了負利率以及大規模購債，各家央行還向經濟注入非常廉價的資金，壓低借款成本，但也給儲戶和銀行利潤率帶來壓力。

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