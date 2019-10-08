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今日 12:07 國際財經

甲骨文擬增聘2000人拓雲服務

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外電引述甲骨文雲計算業務負責人表示，公司計劃增聘近2000名員工，以助將雲計算服務推廣到全球更多地區。

增聘人手旨在更好地與亞馬遜及微軟等對手競爭，並將有助於甲骨文的財務、銷售和其他功能的商務軟件在明年過渡到新的系統。

甲骨文雲基礎設施執行副總裁Don Johnson表示，將會在位於西雅圖、三藩市灣區和印度的甲骨文軟件發展中心及附近的新數據中心，增加新的工作崗位。

截至5月31日，甲骨文有大約13.6萬全職員工，其中1.8萬受僱於雲服務和許可證支援業務。

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