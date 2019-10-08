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今日 07:34 國際財經

737 MAX停飛受累 西南航機師向波音追討損失

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美國四大航空公司之一、西南航空的機師工會入稟控告波音，指因為該公司生產的737 MAX機被下令停飛，導致機師工資減少，所以要求該間飛機製造商賠償逾1億美元。

西南是擁有最多737 MAX機的美國航空公司，共有34架。自從3月有737 MAX機發生空難後，全球監管機構下令該型號機停飛。

工會指出，機師錯誤相信波音聲稱737 MAX機與之前的737機等同，但停飛導致西南取消3萬班航班，機師收入受損，因此入稟追討損失。

波音回應稱，有關指控毫無理據，集團將全力抗辯。

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